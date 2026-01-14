Leonie Löwenherz
Folge 44: Das Schneegespenst
17 Min.Folge vom 14.01.2026
Leonie und ihre Brüder Lambert und Luwdiwg haben so etwas noch nie gesehen: Es schneit. In Afrika gibt es sowas nicht, es sei denn, man klettert auf die höchste Spitze der größten Berge. Und so kennen die Löwengeschwister Schnee nur vom Hörensagen. Aber Karen kennt Schnee sehr gut, denn ihre Großeltern kommen aus Norwegen. Und so erzählt sie den Geschwistern eine Wintergeschichte von einem Schneegespenst, das verirrte Wanderer in die falsche Richtung führte. In Leonies Fantasie nimmt das Schneegespenst unheimliche Gestalten an.
Leonie Löwenherz
Genre:Fantasie, Comedy
