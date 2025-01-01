Let the music play - Das Hit Quiz
Das Valentinstag-Spezial
43 Min.Ab 6
Im Valentins-Special von "Let the music play - Das Hit Quiz" gehen drei Paare in vier Spielrunden auf Songtitel-Jagd. Dabei gibt die Band "Wolf & The Gang" den Ton an. Wer erkennt das Lied bei "Song Buzzer" am schnellsten? Wer errät bei "Gemischte Hits" beide Songs, deren Musik und Text gemixt werden? Wer das feinste Ohr beweist, zieht ins Finale ein und hat die Chance auf bis zu 10.000 Euro. Heute treten an: Lisa & Tom (34+36), Dagmar & Jens (55+53) und Carina & Timm (33+38).
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Musik, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen