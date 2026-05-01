Klassischer Zwetschgenröster, auch gut aus dem GlasJetzt kostenlos streamen
Letitcook, auch du kannst kochen
Folge 28: Klassischer Zwetschgenröster, auch gut aus dem Glas
7 Min.Folge vom 01.05.2026
Ein traditioneller Zwetschgenröster, ideal zu Kaiserschmarrn oder Eis.
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Genre:Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: letitcook