Rote Beete Carpaccio mit Feta und PinienkernenJetzt kostenlos streamen
Letitcook, auch du kannst kochen
Folge 39: Rote Beete Carpaccio mit Feta und Pinienkernen
13 Min.Folge vom 01.05.2026
Dünn geschnittene Rote Bete mit Feta und Pinienkernen - farbenfroh und geschmacklich ausgewogen.
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Genre:Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: letitcook