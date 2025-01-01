Let's Cook
Folge 25: Wassermelonen Salat mit Feta
7 Min.Ab 6
Ich liebe diesen Wassermelonen Salat mit Feta, denn er ist perfekt für heiße Tage. Frisch-fruchtig und der Feta Käse ist einfach eine tolle geschmackliche Kombination. Probier dieses Sommer Rezept unbedingt noch dieses Jahr aus!
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Let's Cook GmbH