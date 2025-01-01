Gemüsepfanne mit Kartoffelspalten und Feta KäseJetzt kostenlos streamen
Folge 28: Gemüsepfanne mit Kartoffelspalten und Feta Käse
Ultra lecker und schnell gemacht! Diese vegetarische Gemüsepfanne mit Kartoffelspalten und Feta Käse ist eins meiner neuen Lieblingsessen. In diesem Rezeptvideo erkläre ich euch, wie ihr dir Kartoffel-Wedges schön knusprig bekommt, damit euch dieses einfache Gericht genau so begeistert, wie mich! Viel Spaß beim nachkochen ;)
