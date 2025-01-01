Let's Cook
Folge 30: Chicken Tikka Masala Wraps
10 Min.Ab 6
Mit diesen Wraps könnt ihr Leute begeistern! Ein wahnsinniges Geschmacks-Feuerwerk erwartet euch bei diesen würzigen Chicken Wraps mit Tikka Masala Füllung. Sehr zu empfehlen! Möchtet ihr mehr indische Rezepte? Schreibt es mir in den Kommentaren! Das Rezept für die super einfachen Tortilla Wraps, findet ihr weiter unten bei der Zutatenliste ;)
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Let's Cook
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Let's Cook GmbH