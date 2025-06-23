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Life of Baylen - Ich ticke anders!

Raus aus der Komfortzone

TLCStaffel 1Folge 2vom 23.06.2025
Raus aus der Komfortzone

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Life of Baylen - Ich ticke anders!

Folge 2: Raus aus der Komfortzone

45 Min.Folge vom 23.06.2025Ab 12

Colin ist bei der Air Force und wird in wenigen Monaten versetzt, ohne zu wissen, wohin – was Baylin in ein Gefühlschaos stürzt. Die 21-Jährige möchte am liebsten immer mit ihm zusammen sein und schnell Kinder bekommen. Um sich abzulenken, fährt sie mit Freundin Aileen ins Nagelstudio, doch auch hier häufen sich die Tics ihres Tourette-Syndroms. Später geht es mit Colin zum Workout ins Gym, und er muss wie immer aufpassen, dass Baylin nicht plötzlich eine Kurzhantel nach jemandem wirft. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Baylen ist nach Dallas eingeladen worden, um an einer Podiumsdiskussion teilzunehmen.

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