Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Life of Baylen - Ich ticke anders!

Ein Zimmer für Dad

TLCStaffel 1Folge 5vom 14.07.2025
Ein Zimmer für Dad

Ein Zimmer für DadJetzt kostenlos streamen

Life of Baylen - Ich ticke anders!

Folge 5: Ein Zimmer für Dad

45 Min.Folge vom 14.07.2025Ab 6

Bevor Baylen und Colin zusammenzuziehen, brauchen sie die Zustimmung von Colins konservativen Eltern. Die hätten es lieber, dass die beiden vorher heiraten, geben aber trotzdem ihren Segen. Auch Baylens Vater hat Bedenken und befürchtet, dass seine Tochter wegen ihrer Tics nicht klarkommt. Es folgt ein Gespräch von Mann zu Mann mit Colin. Baylen trifft sich inzwischen mit Olivia, ihrer neuen Freundin von der Tic-Com, und bespricht neue Behandlungsmethoden. Eine tiefe Hirnstimulation ist der 21-Jährigen noch zu riskant. Aber sie will Botox ausprobieren, um ihr Tourette in den Griff zu bekommen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Life of Baylen - Ich ticke anders!
TLC
Life of Baylen - Ich ticke anders!

Life of Baylen - Ich ticke anders!

Alle 1 Staffeln und Folgen