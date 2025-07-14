Life of Baylen - Ich ticke anders!
Folge 5: Ein Zimmer für Dad
45 Min.Folge vom 14.07.2025Ab 6
Bevor Baylen und Colin zusammenzuziehen, brauchen sie die Zustimmung von Colins konservativen Eltern. Die hätten es lieber, dass die beiden vorher heiraten, geben aber trotzdem ihren Segen. Auch Baylens Vater hat Bedenken und befürchtet, dass seine Tochter wegen ihrer Tics nicht klarkommt. Es folgt ein Gespräch von Mann zu Mann mit Colin. Baylen trifft sich inzwischen mit Olivia, ihrer neuen Freundin von der Tic-Com, und bespricht neue Behandlungsmethoden. Eine tiefe Hirnstimulation ist der 21-Jährigen noch zu riskant. Aber sie will Botox ausprobieren, um ihr Tourette in den Griff zu bekommen.
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Life of Baylen - Ich ticke anders!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.