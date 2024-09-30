Lindenstra%DFe
Folge 10: Mitspracherecht
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Tapfer%20fiebert%20Gabi%20im%20Krankenhaus%20ihrer%20bevorstehenden%20Innenohr-Operation%20entgegen.%20Im%20letzten%20Moment%20will%20sie%20aber%20doch%20lieber%20aufstehen%20und%20davonlaufen.%20Rosi%20und%20Andy%20stehen%20ihr%20zur%20Seite.%20Und%20dann%20geht%u2019s%20auch%20schon%20los.
Weitere Folgen in Staffel 21
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12