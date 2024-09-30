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Mitspracherecht

ARD PlusStaffel 21Folge 10vom 30.09.2024
Mitspracherecht

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Folge 10: Mitspracherecht

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Tapfer%20fiebert%20Gabi%20im%20Krankenhaus%20ihrer%20bevorstehenden%20Innenohr-Operation%20entgegen.%20Im%20letzten%20Moment%20will%20sie%20aber%20doch%20lieber%20aufstehen%20und%20davonlaufen.%20Rosi%20und%20Andy%20stehen%20ihr%20zur%20Seite.%20Und%20dann%20geht%u2019s%20auch%20schon%20los.

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