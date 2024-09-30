Lindenstra%DFe
Folge 11: Saturn
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Flei%DFig%20schwingt%20Hajo%20den%20Kochl%F6ffel%20und%20fiebert%20dem%20lang%20ersehnten%20Abendessen%20mit%20Sabrina%20Buchstab%20entgegen.%20Neugierig%20beobachtet%20Hilde%2C%20wie%20ihr%20Achim%20den%20ganzen%20Tag%20in%20der%20K%FCche%20werkelt.%20Nur%20zu%20gerne%20w%FCsste%20sie%2C%20f%FCr%20wen%20sich%20ihr%20Sohn%20so%20ins%20Zeug%20legt%3A%20%u201EJetzt%20sag%u2019%20doch%20mal%21%20Wer%20ist%20es%3F%u201C%2C%20dr%E4ngt%20Hilde.%20Doch%20Hajo%20h%FCllt%20sich%20in%20Schweigen%20und%20%FCberlegt%20stattdessen%2C%20wie%20er%20seine%20Mutter%20loswerden%20kann.
Weitere Folgen in Staffel 21
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12