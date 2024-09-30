Lindenstra%DFe
Folge 43: Positiv
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Toms%20Hockeytrainer%20S%FC%DFmaier%20f%FChrt%20%FCberraschend%20eine%20Dopingkontrolle%20in%20seiner%20Mannschaft%20durch.%20Am%20Wochenende%20findet%20ein%20wichtiges%20Spiel%20statt%20und%20er%20m%F6chte%20einfach%20sicher%20gehen%2C%20dass%20seine%20Jungs%20alle%20%u201Esauber%u201C%20sind.%20Als%20Tom%20davon%20erf%E4hrt%2C%20wird%20er%20nerv%F6s.%20Schlie%DFlich%20hat%20er%20die%20Zusage%20f%FCr%20das%20Leipziger%20Sportinternat%20in%20der%20Tasche.%20Ein%20positives%20Testergebnis%20k%F6nnte%20also%20unangenehme%20Folgen%20haben.
Weitere Folgen in Staffel 21
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Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12