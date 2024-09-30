Lindenstra%DFe
Folge 6: Freunde%20und%20Helfer
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Mit%20Wei%DFwurst%20und%20Brezeln%20steht%20Ninas%20ehemaliger%20Kollege%20R%F6ber%20vor%20ihrer%20Haust%FCr.%20Nina%20ist%20%E4u%DFerst%20angespannt%2C%20denn%20heute%20steht%20der%20Prozess%20gegen%20W%F6hrl%20an.%20Noch%20immer%20fragt%20sich%20die%20junge%20Polizistin%20vorwurfsvoll%2C%20ob%20sie%20W%F6hrls%20t%F6dlichen%20Schuss%20auf%20Zuh%E4lter%20Sascha%20nicht%20doch%20h%E4tte%20verhindern%20k%F6nnen.%20R%F6ber%20versucht%20ihr%20klarzumachen%2C%20dass%20nur%20W%F6hrl%20alleine%20den%20tragischen%20Vorfall%20zu%20verantworten%20hat.
Weitere Folgen in Staffel 21
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Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12