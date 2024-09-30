Tierische%20WeihnachtenJetzt kostenlos streamen
Lindenstra%DFe
Folge 7: Tierische%20Weihnachten
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Am%20liebsten%20w%FCrde%20Marion%20die%20Hochzeitspl%E4ne%20sofort%20der%20ganzen%20Familie%20erz%E4hlen.%20Doch%20ihr%20Zuk%FCnftiger%20zieht%20die%20Bremse.%20%u201ELass%u2019%20uns%20ganz%20cool%20an%20das%20Ganze%20herangehen%21%u201C%2C%20versucht%20Alex%20seine%20Marion%20davon%20abzuhalten%2C%20die%20Neuigkeit%20unterm%20Weihnachtsbaum%20auszuplaudern.%20Die%20beiden%20sind%20heute%20zum%20gro%DFen%20Festtagsessen%20bei%20Helga%20und%20Erich%20eingeladen.%20Auch%20Nastya%20kommt%20%u2013%20mit%20einem%20ganz%20besonderen%20Gast.
Weitere Folgen in Staffel 21
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12