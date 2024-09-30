Lindenstra%DFe
Folge 14: Dimitri
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Fast%20ein%20ganzes%20Jahr%20sind%20sie%20einander%20nun%20schon%20versprochen%20und%20Murats%20Eltern%20werden%20langsam%20ungeduldig.%20Wann%20wird%20ihr%20Sohn%20seine%20Lisa%20endlich%20heiraten%3F%20%u201EDu%20verschiebst%20es%20immer%21%u201C%2C%20dr%E4ngt%20auch%20Lisa%20ihren%20Liebsten.%20Doch%20Murat%20fehlt%20momentan%20einfach%20das%20n%F6tige%20Kleingeld%20f%FCr%20eine%20opulente%20Hochzeit%20nach%20t%FCrkischer%20Tradition.
Weitere Folgen in Staffel 22
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Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12