Lindenstra%DFe
Folge 36: Gold
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Am%2012.%20August%202007%20heiraten%20Lisa%20und%20Murat.%20In%20heller%20Vorfreude%20vereinbart%20Lisa%20einen%20Termin%20zur%20Anprobe%20des%20Brautkleides.%20Au%DFerdem%20bestreitet%20Tom%20vor%20Sarah%20die%20Teilnahme%20an%20der%20nicht%20ganz%20ungef%E4hrlichen%20Arzneimittelstudie%2C%20doch%20schon%20kurz%20darauf%20macht%20er%20sich%20auf%20den%20Weg%20zu%20einer%20Informationsveranstaltung.
Weitere Folgen in Staffel 22
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Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12