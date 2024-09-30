Lindenstra%DFe
Folge 43: Unterdr%FCckt
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Aufgeregt%20richtet%20Tom%20das%20teure%20Fahrrad%20f%FCr%20seinen%20Schwarm%20Kathy%20her.%20Wie%20wird%20das%20h%FCbsche%20Geburtstagskind%20wohl%20auf%20dieses%20tolle%20Geschenk%20reagieren%3F%20Au%DFderdem%20steht%20f%FCr%20Brunos%20Sohn%20bald%20das%20Gespr%E4ch%20mit%20dem%20Verleger%20an.%20Isolde%20gibt%20ihm%20weiterhin%20Unterricht%20in%20%u201Ekultureller%20und%20sozialer%20Allgemeinbildung%u201C%2C%20damit%20der%20Junge%20sich%20auch%20ordentlich%20pr%E4sentieren%20kann.
Weitere Folgen in Staffel 22
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Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12