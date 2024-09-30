Lindenstra%DFe
Folge 9: Kathy
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
%u201EHallo%20Sophie%2C%20ich%20bin%20die%20Kathy%21%u201C%2C%20begr%FC%DFt%20die%20neue%20Haushaltshilfe%20Sarah%20an%20der%20Wohnungst%FCr.%20Hans%20ist%20%FCberrascht.%20Eigentlich%20hatte%20er%20Kathy%20erst%20am%20Montag%20erwartet.%20Doch%20Anna%20hat%20mit%20der%20h%FCbschen%20Studentin%20bereits%20f%FCr%20heute%20einen%20Probetag%20im%20Hause%20Beimer/Ziegler%20vereinbart.
Weitere Folgen in Staffel 22
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Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12