Lindenstra%DFe
Folge 23: Gro%DFes%20Kino
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Mit%20allem%20Drum%20und%20Dran%20r%FCckt%20eine%20Filmcrew%20in%20der%20Lindenstra%DFe%20an.%20In%20Gabis%20vor%FCbergehend%20leer%20stehender%20Wohnung%20soll%20laut%20Julian%20ein%20mit%20internationalen%20Stars%20besetzter%20Spielfilm%20gedreht%20werden.%20Neugierig%20betrachten%20die%20Lindenstr%E4%DFler%20das%20Geschehen.
Weitere Folgen in Staffel 23
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Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12