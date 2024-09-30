Lindenstra%DFe
Folge 34: Anschlag
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
F%FCr%20Helga%20und%20Erich%20werden%20in%20K%FCrze%20die%20Hochzeitsglocken%20l%E4uten%2C%20denn%20die%20beiden%20wollen%20ihre%20Liebe%20endlich%20offiziell%20besiegeln.%20Erich%20fragt%20sich%2C%20warum%20sie%20sich%20nicht%20schon%20viel%20fr%FCher%20zum%20Ja-Wort%20entschlossen%20haben.%20Die%20Feier%20soll%20allerdings%20im%20ganz%20kleinen%20Kreis%20stattfinden.
Weitere Folgen in Staffel 23
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Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12