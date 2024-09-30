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Gehen%20oder%20bleiben%3F

ARD PlusStaffel 23Folge 36vom 30.09.2024
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Folge 36: Gehen%20oder%20bleiben%3F

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Zur%20Abwechslung%20mal%20ein%20ordentliches%20Fr%FChst%FCck...Ludwig%20m%F6chte%20Jack%20mit%20frischen%20Br%F6tchen%20%FCberraschen%2C%20doch%20die%20hat%20gar%20keine%20Zeit%20f%FCr%20einen%20ausgiebigen%20Plausch.%20In%20der%20Werkstatt%20gibt%20es%20schlie%DFlich%20genug%20zu%20tun.

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