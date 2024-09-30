Lindenstra%DFe
Folge 40: Teatime
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Seit%20Ninas%20Besuch%20ist%20Klaus%20wie%20ausgewechselt.%20%u201EDu%20tr%E4umst%20von%20Nina%2C%20nicht%20wahr%3F%u201C%2C%20muss%20Nastya%20betr%FCbt%20feststellen.%20Im%20Bad%20ritzt%20die%20junge%20Mutter%20sich%20daraufhin%20heimlich%20wieder%20die%20Arme%20auf.
Weitere Folgen in Staffel 23
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12