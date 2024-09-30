Lindenstra%DFe
Folge 44: Die%20Stadlers
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Sarah%20und%20Bruno%20sitzen%20gemeinsam%20beim%20Fr%FChst%FCck%2C%20als%20Bruno%20pl%F6tzlich%20wieder%20einen%20Wutanfall%20bekommt.%20Der%20Verlag%20hat%20immer%20noch%20nicht%20auf%20seinen%20Comicentwurf%20reagiert.%20Vor%20lauter%20Zorn%20schmei%DFt%20Bruno%20den%20Fr%FChst%FCckstisch%20um%20und%20verl%E4sst%20fluchend%20die%20Wohnung.
Weitere Folgen in Staffel 23
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Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12