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Die%20Stadlers

ARD PlusStaffel 23Folge 44vom 30.09.2024
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Folge 44: Die%20Stadlers

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Sarah%20und%20Bruno%20sitzen%20gemeinsam%20beim%20Fr%FChst%FCck%2C%20als%20Bruno%20pl%F6tzlich%20wieder%20einen%20Wutanfall%20bekommt.%20Der%20Verlag%20hat%20immer%20noch%20nicht%20auf%20seinen%20Comicentwurf%20reagiert.%20Vor%20lauter%20Zorn%20schmei%DFt%20Bruno%20den%20Fr%FChst%FCckstisch%20um%20und%20verl%E4sst%20fluchend%20die%20Wohnung.

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