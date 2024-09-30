Lindenstra%DFe
Folge 48: Glamour
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Mit%20Sack%20und%20Pack%20steht%20Klaus%20bei%20seiner%20Mutter%20vor%20der%20T%FCr%20und%20er%F6ffnet%20ihr%2C%20Nastya%20verlassen%20zu%20haben.%20Nat%FCrlich%20wird%20Helga%20ihrem%20Sohn%20vor%FCbergehend%20Asyl%20gew%E4hren.%20Wieder%20sein%20altes%20Jugendzimmer%20zu%20beziehen%2C%20f%E4llt%20Klaus%20allerdings%20nicht%20gerade%20leicht.%20Doch%20im%20Moment%20hat%20er%20einfach%20keine%20andere%20Wahl.
Weitere Folgen in Staffel 23
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Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12