Lindenstra%DFe
Folge 51: Streitsucht
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Weil%20die%20Schule%20darunter%20leidet%2C%20will%20Jimi%20Stadler%20Josefines%20neuen%20Nebenjob%20als%20Kellnerin%20einfach%20nicht%20dulden.%20Au%DFerdem%20hat%20er%20gerade%20ganz%20andere%20Sorgen%3A%20Was%2C%20wenn%20Opa%20Adi%20ein%20Geiselopfer%20im%20Ghaza-Streifen%20geworden%20ist%3F%20Bislang%20hat%20der%20r%FCstige%20Rentner%20sich%20noch%20nicht%20aus%20Israel%20gemeldet.%20Keiner%20ahnt%2C%20dass%20der%20Globetrotter%20schon%20l%E4ngst%20wieder%20in%20der%20Lindenstra%DFe%20eingetrudelt%20ist.
Weitere Folgen in Staffel 23
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12