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Geschenke

ARD PlusStaffel 23Folge 8vom 30.09.2024
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Folge 8: Geschenke

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Isolde%20ist%20ger%FChrt%2C%20denn%20Bruno%20schenkt%20ihr%20ein%20eigenes%20Gew%E4chshaus%2C%20damit%20sie%20ihrem%20Hobby%2C%20der%20Botanik%2C%20nachgehen%20kann.%20Der%20Baumeister%20wird%20kein%20Geringerer%20als%20Franz%20Joseph%20Pichelsteiner%20sein.

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