Lindenstra%DFe
Folge 27: Sarahs%20Entscheidung
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Mit%20einem%20mulmigen%20Gef%FChl%20im%20Bauch%20macht%20Sandra%20sich%20mit%20Vasily%20auf%20den%20Weg%20ins%20Jugendamt.%20Dort%20m%F6chte%20sie%20sich%20nach%20ihren%20beiden%20T%F6chtern%20erkundigen%2C%20die%20sie%20seit%20acht%20Jahren%20nicht%20gesehen%20hat.%20%22Kn%F6llchenterror%22%3A%20Wieder%20einmal%20regt%20Andy%20sich%20extrem%20%FCber%20einen%20Strafzettel%20an%20seinem%20Taxi%20auf.%20Seinen%20Unmut%20gibt%20er%20Maria%20Stadler%20lautstark%20zu%20verstehen.%20Doch%20die%20Politesse%20zetert%20energisch%20zur%FCck.
Weitere Folgen in Staffel 24
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Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12