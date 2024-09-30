Lindenstra%DFe
Folge 29: Blutvergiftung
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Der%20Gedanke%2C%20ihre%20beiden%20T%F6chter%20bald%20wiederzusehen%2C%20l%E4sst%20Sandra%20nicht%20mehr%20los.%20Heute%20m%F6chte%20sie%20endlich%20einen%20Brief%20an%20Jacqueline%20und%20Chantal%20schreiben%2C%20die%20bei%20einer%20Pflegefamilie%20in%20K%F6ln%20leben.%20H%FClsch%20h%E4ndigt%20Vasily%20heute%20die%20vereinbarte%20%DCbernahmesumme%20von%2045.000%20Euro%20f%FCr%20das%20%u201ECaf%E9%20Moorse%u201C%20aus%20%u2013%20und%20zwar%20in%20bar%21%20Misstrauisch%20begutachtet%20Vasily%20die%20Geldscheine.
Weitere Folgen in Staffel 24
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12