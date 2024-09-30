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Lindenstra%DFe

L%FCgen%20und%20Geheimnisse

ARD PlusStaffel 24Folge 41vom 30.09.2024
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Folge 41: L%FCgen%20und%20Geheimnisse

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Andy%20will%20einfach%20nicht%20wahrhaben%2C%20dass%20sein%20Sohn%20einer%20terroristischen%20Gruppe%20angeh%F6rt.%20Frau%20Roth%20vom%20Verfassungsschutz%20r%E4t%20den%20Zenkers%20auf%20Konfrontation%20zu%20gehen.%20Sie%20sollen%20Timo%20ruhig%20sagen%2C%20dass%20sie%20seine%20Geschichten%20vom%20Job%20auf%20Mallorca%20nicht%20glauben.%20Derweil%20baut%20Timo%20weiterhin%20seinen%20Kontakt%20zu%20Enzo%20aus.

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