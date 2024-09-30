Lindenstra%DFe
Folge 13: Erwachsen
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Heimlich%20verabreden%20sich%20Alex%20und%20Josi%20weiterhin%20zu%20intimen%20Sch%E4ferst%FCndchen.%20Weder%20Josis%20Eltern%20noch%20ihre%20gemeinsame%20Chefin%20Helga%20sollen%20etwas%20von%20ihrer%20Aff%E4re%20erfahren.%20Doch%20dann%20bekommt%20Josi%20unerwartet%20Konkurrenz.
Weitere Folgen in Staffel 25
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Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12