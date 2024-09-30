Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstra%DFe

Kevin

ARD PlusStaffel 25Folge 19vom 30.09.2024
Kevin

KevinJetzt kostenlos streamen

Lindenstra%DFe

Folge 19: Kevin

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Dr.%20Dressler%20hat%20sich%20eine%20%DCberraschung%20ausgedacht%3A%20Er%20m%F6chte%20mit%20seiner%20Hannelore%20ein%20Wochenende%20in%20Paris%20verbringen.%20Hanne%20muss%20jedoch%20gemeinsam%20mit%20Dr.%20Stadler%20an%20einer%20Fortbildung%20teilnehmen.%20Der%20romantische%20Kurztrip%20nach%20Frankreich%20muss%20daher%20ausfallen%2C%20was%20Dressler%20entt%E4uscht%20zur%20Kenntnis%20nimmt.

Weitere Folgen in Staffel 25

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstra%DFe
ARD Plus
Lindenstra%DFe

Lindenstra%DFe

Alle 5 Staffeln und Folgen