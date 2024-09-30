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Direkte%20Fragen

ARD PlusStaffel 25Folge 5vom 30.09.2024
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Folge 5: Direkte%20Fragen

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Endlich%20hat%20der%20kleine%20Paul%20einmal%20wieder%20Grund%20zur%20Freude.%20Murat%20erz%E4hlt%20ihm%2C%20dass%20er%20bald%20ein%20Geschwisterchen%20bekommt.%20Lisa%20d%E4mpft%20Pauls%20Freude%20mit%20dem%20Hinweis%2C%20dass%20es%20l%E4ngst%20noch%20nicht%20soweit%20sei.%20Und%20Lisa%20wei%DF%2C%20wovon%20sie%20spricht.%20Weil%20sie%20derzeit%20kein%20zweites%20Kind%20haben%20m%F6chte%2C%20nimmt%20sie%20weiterhin%20heimlich%20die%20Pille.

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