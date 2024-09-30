Lindenstra%DFe
Folge 51: Br%FCder
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Familiendrama%20bei%20den%20Stadlers%3A%20Marias%20Vater%20Herbert%20hat%20sich%20nach%20der%20Pleite%20seiner%20Firma%20das%20Leben%20genommen.%20Maria%20ist%20tief%20ersch%FCttert.%20Sarah%20teilt%20ihren%20Eltern%20mit%2C%20dass%20sie%20gerne%20in%20eine%20Wohngemeinschaft%20ziehen%20w%FCrde.%20Diese%20neue%20Entwicklung%20kommt%20Anna%20und%20Hans%20gelegen.%20Klaus%20klettert%20auf%20die%20Karriereleiter%3A%20Die%20Konservative%20Partei%20m%F6chte%20ihn%20als%20Pressesprecher%20engagieren.
Weitere Folgen in Staffel 25
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Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12