Lindenstraße
Folge 13: Fragen
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Empfang: Polizistin Nina hat heute die große Ehre, einen Besuch des Bundespräsidenten live mitzuerleben. Dieses besondere Ereignis hätte sie so gerne mit Klaus geteilt. „Die gehen da alle mit ihren Partnern hin“, weint Nina sich bei Helga aus. Da ist es auch nur ein kleiner Trost, als wenigstens Alex sich als männlicher Begleiter zur Verfügung stellt.
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste