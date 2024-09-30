Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße
Staffel 21
Folge 13
vom 30.09.2024
Folge 13: Fragen

30 Min.
Ab 12

Empfang: Polizistin Nina hat heute die große Ehre, einen Besuch des Bundespräsidenten live mitzuerleben. Dieses besondere Ereignis hätte sie so gerne mit Klaus geteilt. „Die gehen da alle mit ihren Partnern hin“, weint Nina sich bei Helga aus. Da ist es auch nur ein kleiner Trost, als wenigstens Alex sich als männlicher Begleiter zur Verfügung stellt.

