Lindenstraße
Folge 17: Ich sehe was, was du nicht siehst…
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Tom spricht Irina Mut zu. Er wird die ganze Zeit während ihres Dates mit dem Unbekannten vor dem „Café Moorse“ warten und alles genau beobachten. „Da kann echt nichts passieren!“, beruhigt Tom die unsichere Irina.
