Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Er sucht sie

ARD PlusStaffel 21Folge 18vom 30.09.2024
Er sucht sie

Er sucht sieJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 18: Er sucht sie

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Irinas anonymer Verehrer macht dem Mädchen nach wie vor schwer zu schaffen, während Tom ihr nur ratlos zur Seite stehen kann. Derweil fragt Urszula sich, ob Irina und Tom ein Paar sind. Eigentlich kann sie sich das nicht so recht vorstellen, doch die beiden Teenies verbringen seit zwei Wochen jede freie Minute miteinander.

Weitere Folgen in Staffel 21

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen