Lindenstraße
Folge 27: Verzweiflung
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Nina ist mit ihrem Latein am Ende. Sie weiß einfach nicht, wie sie Marion aufmuntern kann. Seit der geplatzten Hochzeit ist die kaum mehr ansprechbar. Auch Helga findet keinen Zugang zu ihrer Tochter. Völlig apathisch liegt Marion den ganzen Tag im Bett. Wie konnte Alex ihr das nur antun?
