Lindenstraße
Folge 40: Klassenkampf
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Über kurz oder lang wird Andy wohl die Nachtschichten mit dem Taxi aufgrund seiner permanenten Erschöpfung zurückschrauben müssen. Doch heute Abend stehen noch zwei lukrative Fahrten an, die er sich auf keinen Fall entgehen lassen will. Gabi beobachtet seine dauerhafte Müdigkeit mit Sorge.
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste