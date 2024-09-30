Lindenstraße
Folge 5: Happy Birthday
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Nina, Momo und Alex überraschen die frisch gebackene Zwanzigjährige Nastya mit einem Geburtstagskuchen. Den ersten Schritt in ein eigenständiges Leben hat die junge Moldawierin mittlerweile auch schon geschafft. „Ich hab’ Arbeit bei Putzfirma!“, verkündet sie stolz.
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste