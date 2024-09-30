Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

ARD PlusStaffel 22Folge 11vom 30.09.2024
Folge 11: Aruba

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

„Ich hab’ den früheren Nachtzug genommen!“, überrascht Isolde ihren Lebensgefährten. Überglücklich fallen sich die beiden endlich wieder in die Arme. „Du schaust fabelhaft aus!“, stellt Bruno ganz begeistert fest und bemerkt noch nicht einmal, dass Isolde eine Perücke trägt.

