Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Kummer

ARD PlusStaffel 22Folge 30vom 30.09.2024
Kummer

KummerJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 30: Kummer

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Felix konnte Carsten zum Entzug in einer Berliner Klinik überreden und ist heute angereist, um seinen Adoptivvater abzuholen. „Danke, dass ich dich habe!“, erkennt der Arzt Felix’ Hartnäckigkeit an. Alleine hätte er sich seine Medikamentenabhängigkeit wohl nie eingestanden.

Weitere Folgen in Staffel 22

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen