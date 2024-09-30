Lindenstraße
Folge 12: Endlich zurück!
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
„Bist du eigentlich glücklich?“, möchte Philipp von seinem Freund Klaus wissen. Ihm ist aufgefallen, dass der ehemalige Mitbewohner seinen Ehering nicht mehr trägt und dabei keinen besonders glücklichen Eindruck macht. Doch Klaus beteuert, es sei alles in bester Ordnung.
Weitere Folgen in Staffel 23
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste