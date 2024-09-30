Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 23Folge 17vom 30.09.2024
Folge 17: Ehrlich reisen

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Rücksicht scheint für Kettenraucher Bruno ein Fremdwort zu sein. Selbst im Badezimmer kann er nicht vom Glimmstängel lassen. Inzwischen ekelt sich Anna in ihren eigenen vier Wänden. Brunos Kippen aus der Toilettenschüssel fischen zu müssen, geht einfach zu weit!

ARD Plus
