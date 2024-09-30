Lindenstraße
Folge 26: Wer sich ewig bindet
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Heiraten ist ganz schön anstrengend: Für Tanja und Suzanne steht heute endlich der lang ersehnte Weg zum Notariat an, wo die beiden sich das Ja-Wort geben. Schönheitsfee Lotti zaubert zwei wunderschöne Bräute aus dem verliebten Paar.
Lindenstraße
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste