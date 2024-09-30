Lindenstraße
Folge 27: Zweite Chance
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Mit Familienausflügen versucht Anna, ihre älteste Tochter zurückzugewinnen. Doch Sarah lässt sich nicht gerne als seelisches Wrack behandeln. Stattdessen will sie sich heute Brunos Entschuldigung anhören. „Geh’ da nicht hin!“, drängt Anna. Doch Sarah lässt sich nicht beirren.
