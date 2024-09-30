Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

Schwindel

ARD PlusStaffel 23Folge 32vom 30.09.2024
Schwindel

Folge 32: Schwindel

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

„Die taucht hier einfach so auf und macht tierischen Zoff!“, echauffiert sich Irina lautstark über die plötzliche Rückkehr ihrer Mutter. Urszula hat vorübergehend bei Tanja Unterschlupf gefunden. Sie ärgert sich mittlerweile über Christians Feigheit und Irinas aufmüpfiges Verhalten.

