Lindenstraße
Folge 45: Freier Fall
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Nachdem er von Sarahs Fluchtplänen erfahren hat, zieht Bruno nun andere Saiten auf. Er lässt seine Freundin nicht mehr aus den Augen und sperrt sogar die Haustür von innen ab. „Du lässt mich keinen Schritt mehr alleine machen!“, beschwert sich Sarah. Da erhält Bruno endlich den lang ersehnten Anruf: Sein Comic hat beim Verlag großen Anklang gefunden und soll verlegt werden!
Weitere Folgen in Staffel 23
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste