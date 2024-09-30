Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 23Folge 47vom 30.09.2024
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Der aufständische Opa Stadler raubt seinem Sohn Jimi noch den letzten Nerv. Der kann immer noch nicht fassen, dass sein Vater die minderjährige Josi zum Kellnern verleitet hat. Schließlich kommt das hübsche Töchterlein nur mit Ach und Krach durch die Hauptschule und sollte die Freizeit lieber mit Lernen zubringen.

