Lindenstraße
Folge 47: Papa
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Der aufständische Opa Stadler raubt seinem Sohn Jimi noch den letzten Nerv. Der kann immer noch nicht fassen, dass sein Vater die minderjährige Josi zum Kellnern verleitet hat. Schließlich kommt das hübsche Töchterlein nur mit Ach und Krach durch die Hauptschule und sollte die Freizeit lieber mit Lernen zubringen.
Weitere Folgen in Staffel 23
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste