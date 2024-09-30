Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Housewarming

ARD PlusStaffel 23Folge 52vom 30.09.2024
Housewarming

HousewarmingJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 52: Housewarming

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Bei den Stadlers steigt heute eine Housewarming-Party und Maria ist schon fleißig mit den Vorbereitungen beschäftigt. Fast alle Nachbarn haben zugesagt und sind gespannt auf den neuen Lindenstraßen-Zuwachs. Ines ist der erste Gast und geht Maria in der Küche zur Hand.

Weitere Folgen in Staffel 23

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen