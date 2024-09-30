Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 24Folge 26vom 30.09.2024
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Ob Annas Verteidiger noch etwas für sie tun kann? Der Staatsanwalt fordert fünf Jahre Haft für die vierfache Mutter. Eine Entschuldigung bei ihrer Tochter Sarah liegt Anna besonders am Herzen: „Ich habe dir nicht genug vertraut!“, gesteht sie. Egal, wie das Urteil ausfällt: Mit ihrer Schuld wird Anna leben müssen.

ARD Plus
